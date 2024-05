Polizeirapport

27-Jähriger nach Sturz in Limmat vermisst

Ein 27-jähriger Mann stürzte in der Nacht in die Limmat und bleibt trotz intensiver Suchaktion vermisst, wie die Kantonspolizei Aargau meldet. Ein 24-Jähriger habe im unwegsamen Ufergelände gerettet werden können.

Der Vorfall ereignet sich am Limmatufer im Gebiet Webermühle in Wettingen (AG).

Nach einer Meldung durch Augenzeugen wurde sofort eine grossangelegte Suchaktion eingeleitet, so die Kantonspolizei. Daran beteiligt waren mehrere Boote, Polizeipatrouillen sowie in der Folge auch zwei Rettungshelikopter. Pontonieren sei es gelungen, den Mann am Ufer zu bergen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 24-Jährige von einer privaten Feier entfernt. Begleiter hatten nach ihm gesucht und ihn dann am Ufer der Limmat entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass der 27-Jährige beim Versuch, seinem Kollegen zu helfen, in die Tiefe gestürzt sein muss. Die Ermittlungen nach dem genauen Hergang sind im Gange. (yam)