17-jähriger Töfffahrer stürzt in Mühlrüti SG und verletzt sich tödlich

Ein junger Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der Hulftegg-Passstrasse tödlich verunfallt. Der 17-Jährige stürzte in einer Linkskurve, als er von der Unteren Hulftegg SG Richtung Mosnang SG fuhr.

Der Motorradfahrer sei beim Sturz so stark verletzt worden, dass er trotz schneller Hilfe am Unfallort verstorben sei, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit. Die Passstrasse sei danach mehrere Stunden lang gesperrt gewesen. (hkl/sda)