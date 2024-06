Polizeirapport

Rennvelofahrer stirbt bei Selbstunfall in Glattbrugg

Ein 56-jähriger Rennvelofahrer hat sich am Mittwochabend bei einem Selbstunfall in Glattbrugg schwerste Verletzungen zugezogen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann war auf dem Radweg entlang der Birchstrasse in Richtung Rümlang unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Rennvelofahrer gegen 19.30 Uhr zuerst in rechtsseitigen Zaun und prallte danach in einen Zaunpfosten. (sda)