Baselbieter Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage 25 Jahre nach Tat

Fast 25 Jahre nach der Tat hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft Anklage wegen Mordes gegen einen 60-Jährigen erhoben. Der Beschuldigte soll am 4. Oktober 2000 vor der St. Jakob-Sporthalle in Münchenstein einen 21-Jährigen erschossen haben.

Der heute 60-jährige Schweizer befindet sich in Haft, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Ermittelt wurde der Beschuldigte in dem «Cold Case» dank neuer forensischer Möglichkeiten und akribischer Arbeit der Kantonspolizei im Jahr 2023.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, auf dem Parkplatz der Sporthalte St. Jakob einen damals 21-Jährigen mit einem Schuss aus nächster Nähe getötet zu haben. Hintergrund dürfte der Verkauf von zwei Kilo Kokain gewesen sein.

Den Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden zufolge hatte der Beschuldigte mit dem Opfer vereinbart, diesem die Drogen abzukaufen. Er erschien indessen aber ohne Geld am Treffpunkt, dafür mit dem Ziel, dem Opfer die Drogen ohne Bezahlung gewaltsam abzunehmen.

Auslieferung aus Deutschland

Der Fall blieb lange ungelöst. Der inzwischen in Deutschland wohnhafte Beschuldigte wurde an die Baselbieter Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert und am 8. Dezember 2023 in Untersuchungshaft gesetzt.

Dass ein Bezug zur Drogenkriminalität bestand, war bald nach der Tat klar. Die Täterschaft blieb unbekannt. Im Frühjahr 2023 gelang es dank der verbesserten Methoden der Kriminaltechnik, die Spuren einer konkreten Person zuzuordnen.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Das Datum für die Hauptverhandlung vor dem Strafgericht Basel Landschaft stand am Mittwoch noch nicht fest. (sda)