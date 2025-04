Polizeirapport

Junge Schweizerin auf Skitour im Wallis schwer verletzt

Eine 28-jährige Schweizerin hat sich am Mittwoch auf einer Skitour in Val de Bagnes VS schwere Verletzungen zugezogen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Unfallhergang, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Die Frau befand sich gegen 11 Uhr auf der Route Backside Mt-Fort ausserhalb des Skigebiets. Sie stürzte an der Südwand des Mont-Fort ab. Ein Helikopter brachte die Schwerverletzte ins Spital nach Sitten. (sda)