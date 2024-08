Polizeirapport

Brand in Mühlehorn GL nach eineinhalb Tagen Grosseinsatz gelöscht

Der Brand in einem Wohn- und Geschäftshauskomplex in Mühlehorn im Kanton Glarus ist gelöscht. Der Kampf gegen die Flammen dauerte eineinhalb Tage. Nachdem das Feuer am Donnerstagabend ausgebrochen war, konnten die Feuerwehren nach einem Dauergrosseinsatz das Feuer am Samstagmittag löschen. Die Brandursache ist unklar.

Die Schäden nach dem Brand in Mühlehorn GL. Bild: Kantonspolizei Glarus

Die zerstörten Gebäudeteile wurden mit schwerem Gerät abgebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Das ganze Brandobjekt zusammen mit dem angrenzenden Wohngebäude wurde gesichert und abgesperrt. Wegen der Löscharbeiten und der Rauchentwicklung sind die Wohnungen nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist laut Polizei nach wie vor unklar. Naheliegend sei ein Zusammenhang mit dem Abbrennen von 1.-August-Feuerwerk. Gesucht werden nun Zeugen. (dab/sda)