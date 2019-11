Schweiz

Polizeirapport

Über 3000 Pflanzen: Berner Polizei hebt Indoor-Hanfanlage aus



Die Berner Kantonspolizei hat am Donnerstag an der Berner Schwarztorstrasse eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben. Sie nahm einen 34-jährigen Mann vorläufig fest.

Der Polizei wurde am frühen Morgen gemeldet, dass in dem Gebäude Hanfpflanzen festgestellt worden seien. Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei über 3000 Hanfpflanzen. Darunter befanden sich Setzlinge, erntereife Pflanzen und Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien.

Weiter fand die Polizei laut Mitteilung vom Freitag auch über elf Kilogramm bereits geerntete Hanfblüten und technische Geräte zum Hanfanbau. Die Pflanzen und Geräte wurden sichergestellt.

Im Zuge von weiteren Abklärungen wurde im Verlauf des Donnerstag ein Mann angehalten und in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes hielt die Polizei zudem einen weiteren Mann an. Er war im Lift eingeschlossen und musste von der Berufsfeuerwehr Bern zuerst befreit werden. Danach brachte ihn die Polizei für weitere Abklärungen auf die Wache.

Weitere Ermittlungen sind im Gang. (bal/sda)