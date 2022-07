Dreijähriges Mädchen bei Spielplatz schwer verletzt

Ein dreijähriges Mädchen hat am Dienstag bei einem Spielplatz in Weinfelden schwere Augenverletzungen erlitten. Es wurde vom Rettungsdienst versorgt und danach durch die Rega ins Spital geflogen. Was genau passiert war, ist laut Polizei unklar.

Das Mädchen wurde durch einen Holzstock an den Augen verletzt, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine unbekannte etwa 35 Jahre alte Frau, die drei Kinder und einen Hund dabei hatte. Sie soll das verletzte Kind zur Mutter gebracht haben. (sda)