Feuerwehr muss zu einem weiteren Brand in Elgg ZH ausrücken

Polizeirapport

In Elgg ZH brannte es erneut – diesmal ein Auto

In der Gemeinde Elgg im Kanton Zürich hat die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag ein brennendes Auto gelöscht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. In der Gemeinde kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Bränden, bei denen der Verdacht auf Brandstiftung besteht.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Personen wurde bei dem Brand in der Nacht auf Dienstag keine verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (sda)