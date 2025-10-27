Bauernhaus in Reutigen BE in Vollbrand

In der Gemeinde Reutigen bei Thun steht ein Bauernhaus in Vollbrand. Der Warndienst Alertswiss meldete eine starke Rauchentwicklung.

Alertswiss forderte die Bevölkerung kurz nach 7 Uhr auf, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das Gebiet solle zudem weiträumig umfahren werden.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte die Meldung gegenüber Keystone-SDA. Beim brennenden Gebäude handle es sich um ein Bauernhaus. (rbu/sda)