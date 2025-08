Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag haben Unbekannte eine Katze in Schaffhausen getötet. (Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

Unbekannte köpfen Katze in Schaffhausen

Unbekannte haben in Schaffhausen eine Katze geköpft und ihr den Schwanz abgeschnitten. Die Besitzerin fand das Tier am Dienstagnachmittag tot in ihrem Garten.

«Die Spurenlage zeigt, dass die Katze mutwillig getötet und anschliessend in den Garten der Frau gelegt worden sein muss», teilte die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mit. Die Tatwaffe sei unbekannt. Die Tat müsse zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag verübt worden sein. (sda)