Frau stirbt nach Sturz auf Bergwanderung bei Wildhaus SG

Eine 66-jährige Frau ist am Mittwochabend an der Nordseite des Nädligers bei Wildhaus rund 50 Höhenmeter in die Tiefe gestürzt. Sie kam dabei ums Leben.

Die Frau sei hinter ihrem Begleiter auf einem Bergwanderweg unterhalb des Nädligers talwärts unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. Dabei stürzte sie einen Abhang hinunter.

Im Einsatz standen die Rega und die Alpine Rettung Ostschweiz mit Helikopter-Rettungsspezialisten. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt den Unfallhergang ab. (dab/sda)