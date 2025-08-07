Bei einem versuchten Raub in Basel wurden zwei Männer mit einer Stichwaffe verletzt. (Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

Ladenbesitzer und Passant in Basel mit Stichwaffe verletzt

Bei einem versuchten Raub in einem Quartierladen im Basler Quartier St. Johann sind am Mittwochabend zwei Personen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Sanität lieferte die beiden Männer in die Notfallstation ein.

Bei den Verletzten handelt es sich um den Ladenbesitzer und einen Passanten, der ihm zu Hilfe kam, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Der versuchte Raub ereignete sich etwa um 21.25 Uhr an der Ecke Davidsbodenstrasse/St. Johanns-Ring. Gemäss Mitteilung betrat ein Unbekannter den Laden vermummt und es kam zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit dem Ladenbesitzer. Der Täter flüchtete mit einem vor dem Geschäft stehenden Velo in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. (sda)