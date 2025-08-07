Beim Überholen auf Verkehrsinsel geraten – 26-jähriger Töfffahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend in Wallisellen ZH bei einem Selbstunfall schwer verletzt.

Der 26-Jährige war kurz nach 20 Uhr auf der Neuen Winterthurerstrasse von Dietlikon in Richtung Wallisellen unterwegs, als er trotz durchgezogener Mittellinie zum Überholen ansetzte und dabei verunfallte, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Der Töff an der Unfallstelle. Bild: kapo zh

Dabei sei er auf eine Verkehrsinsel geraten, mit einem Inselschutzpfosten kollidiert und vom Motorrad gestürzt. Das Fahrzeug fuhr laut Polizei noch einige Meter weiter, bevor es auf der Strasse liegen geblieben sei.

Der Mann sei vor Ort erstversorgt und mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht worden. Zum genauen Unfallhergang laufen laut Mitteilung derzeit Abklärungen. Die Neue Winterthurerstrasse musste demnach für die Unfallaufnahme bis etwa 22.45 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet. (sda)