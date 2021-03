Schweiz

Polizeirapport

17-Jähriger landet nach Strolchenfahrt mit Auto in Bach



Bild: Kapo sg

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Sonntagabend in Sargans ein Auto entwendet und zusammen mit einem Kollegen eine Strolchenfahrt unternommen. Dabei kamen die beiden mit dem Wagen von der Strasse ab, durchbrachen einen Zaun und landeten in einem Bach.

Der Lenker und sein 16-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Sachschaden wird auf 4500 Franken geschätzt. Die beiden Jugendlichen werden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Bild: Kapo sg

Der Unfall geschah, als die beiden Jugendlichen vom Pfadiheim St. Oswald in Richtung Sargans fuhren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, liessen sie das Auto im Bach stehen und entfernten sich zu Fuss. Nach einer kurzen Fahndung stellte die Polizei die beiden.

Der 17-Jährige wurde als fahrunfähig beurteilt. Die Jugendanwaltschaft ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zudem stellte sich heraus, dass die Kontrollschilder am Fahrzeug als gestohlen gemeldet waren. (aeg/sda)

