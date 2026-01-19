freundlich-2°
Fan stürzt von Tribüne im Tourbillon und stirbt bei Spiel von FC Sion

Les joueurs et le public observent une minute de silence en hommage aux victimes du drame survenu dans le bar &quot;Le Constellation&quot; a Crans-Montana lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, lors d ...
Fans des FC Sion gedenken der Opfer von Crans-Montana im Heimspiel gegen Winterthur.Bild: keystone

Fan stürzt von Tribüne im Tourbillon und stirbt

19.01.2026, 11:3719.01.2026, 12:14

Ein 36-jähriger Fussballfan ist nach einem Sturz von der Tribüne im Stade de Tourbillon in Sitten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwochabend während der Super-League-Partie zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur.

Der Mann sei im Bereich der Westtreppe der Nordtribüne aus noch ungeklärten Grünen in die Tiefe gestürzt, teilten die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Montag mit. Die Rettungskräfte leisteten dem Mann Erste Hilfe.

Anschliessend wurde er mit einer Ambulanz ins Spital Sitten gebracht. Dort erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. (cma/sda)

