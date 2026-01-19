Die Kantonspolizei St. Gallen fahndet nach einem Mann im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Bild: kapo st. gallen

Polizeirapport

Mann überfällt in Ricken SG Tankstelle mit einer Schusswaffe

Am frühen Montagmorgen ist es in Ricken SG zu einem bewaffneten Überfall auf einen Tankstellenshop gekommen. Ein maskierter Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Anschliessend flüchtete er mit mehreren hundert Franken.

Der Täter betrat den Shop an der Rapperswilerstrasse kurz vor 6.30 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Nachdem ihm das Bargeld ausgehändigt worden war, verliess er die Örtlichkeit zu Fuss. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, bislang jedoch ohne Erfolg.

Gesucht wird ein Mann im Alter zwischen 25 und 45 Jahren mit einer Körpergrösse von etwa 160 bis 165 Zentimetern. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Kapuzenjacke, blaue Hosen und verdeckte sein Gesicht mit einem schwarzen Strumpf oder einem ähnlichen Gegenstand.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Überfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon unter der Telefonnummer 058 229 52 00 zu melden. (mke/sda)