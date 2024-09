Polizeirapport

19-Jähriger bei Selbstunfall in Aeugst am Albis ZH schwer

Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Selbstunfall am Samstagabend in Aeugst am Albis ZH schwer verletzt worden. Seine 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der Autofahrer war kurz nach 20.30 Uhr von Rifferswil in Richtung Affoltern am Albis unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, wie es in der Mitteilung heisst. Das Auto habe mehrere Büsche durchbrochen und sei nach wenigen Metern gegen einen Baum geprallt.

Das Unfallauto nach dem Aufprall. Bild: BRK News

Die beiden Verletzten seien nach einer Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in Spitäler gebracht worden. Die genaue Unfallursache war zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht bekannt. Sie werde durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt. (sda)