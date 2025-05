Polizeirapport

Gleitschirmflieger stirbt nach Absturz bei Klosters GR

Ein in Graubünden verunglückter Gleitschirmpilot ist knapp vier Wochen nach seinem Absturz in einem Spital verstorben. Der 52-Jährige hatte Anfang Mai in den Bergen oberhalb von Klosters unkontrolliert an Höhe verloren und war zu Boden gestürzt

Der Mann war nach dem Absturz von der Rega schwerverletzt ins Spital gebracht worden, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Letzten Sonntag erlag er nach langem Kampf seinen Verletzungen. (sda)