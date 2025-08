Beim Unfall in Wohlen kamen zwei Menschen ums Leben. Bild: BRK News

Polizeirapport

Schwerer Unfall nach Strolchenfahrt in Wohlen AG: Zwei Jugendliche tot

Am frühen Freitagmorgen ist es in einem Wohnquartier in Wohlen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger kamen dabei ums Leben. Ein weiterer junger Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Aargau am frühen Freitagmorgen in einem Wohnquartier von Wohlen. Es handelte sich um einen Selbstunfall in einer 30er-Zone.

Am Steuer sass ein 16-Jähriger, der auf der schmalen Quartierstrasse die Kontrolle über den Mercedes verlor, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News erklärt.

Für zwei junge Männer kam jede Hilfe zu spät. Bild: BRK News

Das Auto krachte in einen Baum eines Gartens und gegen eine Hausmauer. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren der 16-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer bereits tot, jede Hilfe kam zu spät.

Auf dem Rücksitz hatte ein weiterer 19-Jähriger gesessen. Dieser wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Wem das Auto gehört und wie die drei Jugendlichen daran gelangten, ist noch unklar. Laut Graser laufen die Ermittlungen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die drei deutlich schneller als 30 km/h gefahren sind. (vro)