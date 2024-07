Polizeirapport

Vermisst: Wer hat Ayla Ramseyer aus Fällanden (ZH) gesehen?

Ayla Ramseyer. Kantonspolizei Zürich

Die 18-jährige Ayla Ramseyer wird seit Freitag vermisst. Sie verliess am Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr ihren Wohnort in Fällanden. Sie gab an, nach Zürich gehen zu wollen. Seither wird sie vermisst.

Die Gesuchte ist zirka 160 Zentimeter gross und hat lange, braun-blonde Haare. Sie trägt eine violettfarbene Trainingsjacke mit Streifen im Stil der 80er-Jahre, lockerer Kleidung und halbhohen, schwarzen Stiefeln.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können, sich zu melden. Telefonnummer: 058 648 48 48.