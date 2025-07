Verkehrsunfall in Hasle bei Burgdorf BE fordert drei Verletzte

Die beiden Lenker wurden verletzt, eine Beifahrerin gar schwer. (Symbolbild) Bild: sda

In Hasle bei Burgdorf BE ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Ein Autofahrer fuhr von Hasle bei Burgdorf in Richtung Lützelflüh, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Kurz nach 16.45 Uhr geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Dabei wurden beide Autolenkenden verletzt, eine Beifahrerin schwer. Die Verletzten wurden mit zwei Amubulanzteams und einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs laufen. (sda)