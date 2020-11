Geldtransporter in Olten überfallen – Grosseinsatz der Polizei läuft

Schweiz

Polizeirapport

Olten: Geldtransporter überfallen – Grosseinsatz der Polizei läuft



In Olten SO haben am Freitag unbekannte Täter einen Geldtransporter überfallen. Die Kantonspolizei fahndet mit einem Grossaufgebot nach der Täterschaft. Beim Überfall wurde niemand verletzt.

Der Geldtransporter sei kurz vor 10.00 Uhr überfallen worden, sagte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn. Sie bestätigte eine Meldung des Onlineportals 20 Minuten. Weitere Angaben machte sie nicht. (sda)

