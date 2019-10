Schweiz

Polizeirapport

Birsfelden BL: 400 Kilogramm Honig auf die Strasse gekippt



Und so sehen 400 Kilogramm Honig aus, wenn sie auf die Strasse kippen

Eine umgekippte Palette mit 400 kg Honig hat am Freitag in Birsfelden BL zu Verkehrsbehinderungen geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Bild: Kapo BL

Die Havarie ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr an der Rheinstrasse. Beim Abladen von Honig von einem Lastwagen fiel aus unbekannten Gründen eine Palette mit rund 400 kg Honig zu Boden. Der Honig ergoss sich auf die Strasse. Während den Räumungsarbeiten kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (sda)