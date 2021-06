Schweiz

29 Kilogramm Cannabispulver in Laufenburg AG sichergestellt



Im Kofferraum eines Autos haben Zöllner in Laufenburg AG an der Grenze zu Deutschland ein Fass mit 29 Kilogramm Cannabisharz in Pulverform sichergestellt. Der Autofahrer und der Fund wurden der Kantonspolizei Aargau für das weitere Verfahren übergeben.

Der in der Schweiz immatrikulierte Personenwagen sei vor wenigen Tagen für eine Kontrolle angehalten worden, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Montag mit. Beim Blick in den Kofferraum des Fahrzeuges entdeckten die Zöllner ein 60 Liter fassendes blaues Kunststofffass mit Deckel.

Als sie dieses öffneten, stellten sie eine pulverige Substanz fest, die nach Marihuana roch und sich später als rund 29 Kilogramm Cannabisharz in Pulverform (Pollinat) erwies.

Bei der eingehenden Kontrolle des Fahrzeuges wurden zudem 215 Gramm synthetische Cannabinoide und 32.6 Gramm Haschisch gefunden, wie die EZV weiter rapportierte. (sda)

