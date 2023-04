Polizeirapport

Drei Verletzte bei Kollision zwischen Auto und Zug in Gasel BE

Drei Personen sind bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug in Gasel BE am Mittwoch um 10 Uhr verletzt worden. Sie mussten mit einem Helikopter der Rega und zwei Ambulanzen ins Spital gebracht werden. Die Bahnstrecke und der betroffene Strassenabschnitt waren für mehrere Stunden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein von Schwarzenburg herkommendes Auto beabsichtigt, den Bahnübergang an der Schwarzenburgstrasse zu überqueren, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Dort sei es aus noch zu klärenden Gründen zur seitliche-frontalen Kollision mit einem Zug, der von Schwarzenburg in Richtung Bern unterwegs gewesen sei, gekommen.

Das Auto sei durch die Wucht des Aufpralls in ein parkiertes Auto geschleudert worden und habe sich noch mehrfach überschlagen. Drei Insassen des Autos wurden dabei verletzt. Eine Person sei schwer verletzt worden und musste mit dem Helikopter ins Spital.

Im Zug hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 60 Personen befunden. Sie blieben unverletzt und konnten mit Ersatzbussen weiterreisen. Der Bahnverkehr zwischen Köniz und Schwarzenburg war für mehrere Stunden unterbrochen, wie dem Communiqué der Polizei und den Bahnverkehrsinformationen der Schweizerischen Bundesbahnen zu entnehmen war.

Der Betroffene Abschnitt der Schwarzenburgstrasse sei für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (sda)