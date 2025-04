Polizeirapport

Reisebus auf Autobahn im Kanton Freiburg in Brand – keiner verletzt

Auf der Autobahn A1 zwischen Lausanne und Yverdon VD ist am Samstag ein Reisebus in Vollbrand geraten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ab 14.45 Uhr musste die A1 Richtung Yverdon-Süd für gut fünf Stunden gesperrt werden. Erst am Abend war die Fahrt wieder frei.

Der Vorfall ereignete sich auf der Höhe des Dorfes Ependes im Kanton Freiburg und war nicht auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen, sondern auf ein Problem am Fahrzeug selbst, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. (sda)