Besitzer eines abgetrennten Daumens in Birsfelden BL gefunden

Die Baselbieter Polizei hat über Umwege den Besitzer eines am 17. Mai in Birsfelden aufgefundenen Daumens einer rechten Hand ausfindig gemacht. Der abgetrennte Finger war die Folge eines Arbeitsunfalls mit einer Trennscheibe.

Der betroffene Arbeiter habe sich nach dem Unfall ohne den Daumen in Spitalpflege begeben, teilte die Baselbieter Polizei am Mittwoch mit. Sie äussert sich verwundert darüber, dass ihre Nachfrage bei den Spitälern zu keinen Resultaten geführt hätten. Dieser Umstand und die Hintergründe, wie es zum Unfall gekommen ist, sei nun Gegengenstand von laufenden Abklärungen.

Der Daumen war am 17. Mai kurz nach 12.00 Uhr auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses mit Restaurant an der Hardstrasse gefunden worden. In der Nähe des Fundortes habe sich ein Abfallcontainer befunden. (sda)