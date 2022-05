Einzelner Daumen in Birsfelden BL gefunden

In Birsfelden BL hat die Polizei einen skurrilen Fund gemacht. Bei einem Mehrfamilienhaus entdeckte sie am Dienstag einen abgetrennten Daumen eines Menschen. Die genauen Umstände und Hintergründe sind unklar.

Der Daumen einer rechten Hand war kurz nach 12.00 Uhr auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses mit Restaurant an der Hardstrasse gefunden worden, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Nähe des Fundortes befindet sich ein Abfallcontainer.

Unter welchen Umständen der Finger abgetrennt und an den Fundort gelangte, ist gemäss Mitteilung unklar. Die Polizei hat mit der Staatsanwaltschaft entsprechende Ermittlungen eingeleitet und es werden Zeugen gesucht. (sda)