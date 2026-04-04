Polizeirapport

Einsiedeln SZ: Fahrerin hält an der Ampel – plötzlich brennt das Auto

In Einsiedeln SZ ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die 19-jährige Autolenkerin und eine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich nach Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Auto fing an der Ampel Feuer. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Autofahrerin sei um 07.30 Uhr von Biberbrugg in Richtung Einsiedeln unterwegs gewesen und habe an einer Ampel anhalten müssen, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Kurz danach habe sie bemerkt, dass Flammen aus dem Motorraum des Wagens drangen.

Die junge Frau und ihre Begleiterin stiegen laut Communiqué sofort aus. Eine Drittperson alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als Brandursache stehe ein technischer Defekt im Vordergrund, hiess es. (sda)