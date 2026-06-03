Polizeirapport

Tötungsdelikt in Birr AG: Notruf kam von einem Kind

In Birr AG ist es am Mittwoch zu einem Tötungsdelikt gekommen, wie der Blick unter Berufung auf die Kantonspolizei vermeldet. Eine Frau sei im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt getötet worden. Der mutmassliche Täter - der Partner des Opfers - sei gefasst worden.

Vor Ort erklärte ein Sprecher der KaPo, dass der Notruf von einem Kind gekommen sei. Und: «Vor Ort haben wir eine stark blutende Frau angetroffen.» Das Opfer sei eine 36-jährige Philippinische Staatsbürgerin; der mutmassliche Täter, ihr Ehemann, sei 44. Zum Motiv liegen bislang keine Hinweise vor.

Zum Tatzeitpunkt seien wohl mehrere Kinder in der Wohnung gewesen, heisst es weiter: «Sie haben wohl vieles der Tat mitgekriegt. Eine schlimme Situation.» Die Kinder befänden sich aktuell in Betreuung.

Augenzeugen berichteten, dass der Bereich um das Wohnhaus grossflächig abgesperrt war und der Grosseinsatz der Polizei seit etwa 13.30 Uhr andauerte. (cpf)