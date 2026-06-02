Polizeirapport

Polizei findet in Güttingen TG eine Leiche im Bodensee

Im Bodensee bei Güttingen TG ist am Montagmittag eine Leiche entdeckt worden. Wer die tote Frau ist, war zunächst unklar. Die deutsche Polizei klärt ab, ob ein Zusammenhang mit einer Suchaktion nach einer möglicherweise von einer Fähre über Bord gegangenen Frau in der Nacht auf Montag besteht.

Bereits am späten Sonntagabend kam es vor dem Fährhafen Konstanz-Staad zu einer grossen Suchaktion nach einer möglicherweise über Bord gegangenen Person, wie das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen D in einer Mitteilung von Montagnacht geschrieben hatte. An der Aktion waren neun Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei beteiligt.

Ebenfalls im Einsatz standen ein Polizeihelikopter, mehrere Drohnen und ein Wasserspürhund. Die Suchaktion war gemäss Communiqué nach etwa rund zwei Stunden und ohne Erkenntnisse eingestellt worden.

Im Verlaufe des Dienstags berichteten dann mehrere Medien über einen Leichenfund im Bodensee bei Güttingen TG. Die Thurgauer Polizei war nach einer Meldung einer Drittperson ausgerückt und fand vor Ort eine leblose Person, bestätigte ein Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau entsprechende Meldungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Inwiefern ein Zusammenhang zwischen der verstorbenen Frau und der Meldung eines Zeugen vom Sonntagabend besteht, der beobachtet haben will, dass eine Person auf der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz über Bord gegangen sein soll, wird aktuell geprüft», ergänzte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage.

Die Kriminalpolizei Konstanz habe die Ermittlungen zu der toten Frau, die in Güttingen gefunden wurde, übernommen. Wie lange es dauert, bis ihre Identität geklärt ist, konnte der Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz nicht sagen. (sda)