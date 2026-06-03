Polizeirapport

Einbrecher rammen Zürcher Secondhand-Laden mit Skoda – Verdächtiger verhaftet

Zwei Männer haben am Mittwoch in den Morgenstunden einen Rammbock-Einbruch auf ein Luxus-Secondhand-Geschäft im Zürcher Kreis 1 verübt. Mehrere Angestellte konnten einen der Einbrecher überwältigen. Der zweite konnte zu Fuss flüchten.

Die Männer verübten den Rammbock-Einbruch um 5 Uhr morgens mit einem grauen Skoda Octavia, wie die Stadtpolizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, hatten mehrere Angestellte des Geschäfts bereits einen 55-jährigen Bosnier überwältigt und festgehalten.

Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Der Komplize des Bosniers konnte zu Fuss flüchten. Ob er eine Beute dabei hatte, ist noch offen. Dazu könnten noch keine Angaben gemacht werden, schreibt die Polizei.

Der Mann sei ca. 180-190 cm gross, von muskulöser Statur, trug ein blaues Oberteil und eine grüne Cargohose sowie Trekkingschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall am Bleicherweg 20, zwischen dem Paradeplatz und dem Bahnhof Enge, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

(sda)