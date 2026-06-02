Polizeirapport

Vermisster Baselbieter Rennvelofahrer in Magden AG tot aufgefunden

Ein als vermisst gemeldeter 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend in Magden im aargauischen Fricktal tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen schliessen die ermittelnden Behörden eine Dritteinwirkung aus.

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft stiess kurz nach 23.00 Uhr am Strassenrand ausgangs Magden auf den Mann, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Mann sei zuvor bei der Baselbieter Polizei als vermisst gemeldet worden.

Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es weiter. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe eine Untersuchung eröffnet. (sda)