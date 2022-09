Polizeirapport

Autos auf A2 weichen verlorenem Koffer aus und kollidieren

Bild; Kapo lu

Ein verlorener Koffer hat am Mittwoch auf der Autobahn A2 bei Sursee zu hohem Sachschaden geführt. Das Gepäckstück fiel von einem Motorrad, worauf zwei Autos ausweichen mussten und zusammenprallten. Drei Personen wurden ins Spital gebracht.

Der Motorradfahrer war kurz nach 16 Uhr von Dagmersellen in Richtung Sursee unterwegs, als er beim Anschluss Sursee einen Koffer verlor, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine nachfolgende Autofahrerin bremste ab und wich aus. Die Lenkerin hinter ihr wich dem Koffer ebenfalls aus, prallte aber hart in das abbremsende Auto.

Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 85'000 Franken. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sda)