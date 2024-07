Polizeirapport

159 km/h auf dem Tacho: 24-jähriger Maserati-Fahrer in Knutwil LU festgenommen

Ein Autofahrer ist doppelt so schnell als erlaubt im Kanton Luzern unterwegs gewesen. Er fuhr bei Knutwil mit netto 159 km/h in eine Radarfalle. Erlaubt ist dort maximal Tempo 80.

Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Raser, ein 24-jähriger Schweizer, kurze Zeit später in Buchs LU gestoppt und vorläufig festgenommen. Sein Wagen, ein Maserati, sei sichergestellt worden, hiess es in der Mitteilung.

Der Lenker darf vorderhand kein Motorfahrzeug mehr steuern. Er wird wegen qualifizierter grober Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. (sda)