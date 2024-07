Polizeirapport

Feuerwehrmann bei Brand in Lützelflüh BE verletzt

Bei einem Dachstockbrand in Lützelflüh BE ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Der Brand auf dem Ramisberg war am Mittwochnachmittag ausgebrochen.

Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten dieses selbstständig verlassen, wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilte.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich der Angehörige der Feuerwehr. Diese konnte den Vollbrand löschen, das Haus ist aber unbewohnbar. Für die Bewohner des Hauses konnte eine Unterkunft gefunden werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens sind im Gang, wie es in de Mitteilung weiter heisst. (hkl/sda)