Polizeirapport

Autolenkerin fährt in Arbon nach Kollision mit Töfffahrer davon

Ein Motorradfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall in Arbon TG leicht verletzt. In einem Kreisel war es zu einem Zusammenstoss zwischen dem Motorrad und einem Auto gekommen, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Während der 75-jährige Töfffahrer stürzte, setzte die Autolenkerin ihre Fahrt in Richtung Arbon fort. Die Polizei sucht die unbekannte Lenkerin sowie allfällige Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, der sich kurz nach 17.30 Uhr ereignete. (sda)