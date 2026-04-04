Haus in Treiten in Brand geraten – Noch keine Angaben zu Opfern

Polizeirapport

Brand in Einfamilienhaus in Treiten im Seeland – Niemand verletzt

Teile des Dachs wurden durch die Flammen zerstört. Bild: BRK News

In Treiten im Berner Seeland ist am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, das Haus ist allerdings unbewohnbar.

Kurz nach 14.25 Uhr am Samstagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Kanalmühle in Treiten ein, wie es in einer Mitteilung vom Samstagabend hiess.

Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe sich niemand im Gebäude befunden.

Das Einfamilienhaus wurde laut Polizei durch das Feuer so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Für die betroffene Person konnte eine Unterbringungsmöglichkeit mit Unterstützung Angehöriger organisiert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet.

Die Kantonspolizei Bern hat nun Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen, wie es weiter hiess. (sda)