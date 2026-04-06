Blick auf Arogno oberhalb des Lago di Lugano: Hier verunfallte in der Nacht auf Montag ein 31-Jähriger. Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

Mann stürzt im Tessin in Bachbett und verletzt sich lebensbedrohlich

In Arogno am Luganersee ist in der Nacht auf Montag ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 31-Jährige stürzte ungefähr zehn Meter tief eine Böschung hinunter und landete in einem Bachbett.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei vom Montag kurz vor 00.30 Uhr. Wieso der Mann den Halt verlor und stürzte, war zunächst unklar.

Der 31-Jährige erlitt den Angaben zufolge lebensbedrohliche Verletzungen. Die Rega brachte den Mann, einen in der Region Mendrisio wohnhaften Schweizer, nach dessen Bergung per Helikopter ins Spital. (sda)