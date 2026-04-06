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Tessin: Mann stürzt Bachbett und verletzt sich lebensbedrohlich

Aerial shot, from a glider, of Lugano lake with bridge at Melide and Arogno village, shot from east in bright summer light, Alps, Switzerland
Blick auf Arogno oberhalb des Lago di Lugano: Hier verunfallte in der Nacht auf Montag ein 31-Jähriger.Bild: www.imago-images.de
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Mann stürzt im Tessin in Bachbett und verletzt sich lebensbedrohlich

06.04.2026, 10:48

In Arogno am Luganersee ist in der Nacht auf Montag ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 31-Jährige stürzte ungefähr zehn Meter tief eine Böschung hinunter und landete in einem Bachbett.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei vom Montag kurz vor 00.30 Uhr. Wieso der Mann den Halt verlor und stürzte, war zunächst unklar.

Der 31-Jährige erlitt den Angaben zufolge lebensbedrohliche Verletzungen. Die Rega brachte den Mann, einen in der Region Mendrisio wohnhaften Schweizer, nach dessen Bergung per Helikopter ins Spital. (sda)

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