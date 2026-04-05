Dachstock eingestürzt: Mehrfamilienhaus in Romanshorn TG nach Vollbrand unbewohnbar
Die Meldung über den Brand, der in einer Küche ausgebrochen war, ging bei der Notrufzentrale um 21.45 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Das betroffene Gebäude steht an der Kreuzstrasse in Romanshorn.
Sofort rückten mehrere Feuerwehren aus, doch beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstock, heisst es weiter.
80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Romanshorn, Amriswil, Dozwil-Kesswil-Uttwil und Salmsach konnten das Feuer schliesslich eindämmen und löschen. Dafür mussten die umliegenden Quartierstrassen abgesperrt werden.
Verletzt wurde niemand, alle Bewohnenden konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Doch bei den Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstocks ein, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken beziffert.
Was genau zum Brand geführt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (vro)