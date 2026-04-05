Die umliegenden Strassen mussten während des Löscheinsatzes gesperrt werden. Bild: brk news

Polizeirapport

Dachstock eingestürzt: Mehrfamilienhaus in Romanshorn TG nach Vollbrand unbewohnbar

In Romanshorn hat am Samstagabend ein anfänglicher Küchenbrand zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr geführt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich retten, das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar.

Die Meldung über den Brand, der in einer Küche ausgebrochen war, ging bei der Notrufzentrale um 21.45 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Das betroffene Gebäude steht an der Kreuzstrasse in Romanshorn.

Video: watson/nina bürge

Sofort rückten mehrere Feuerwehren aus, doch beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstock, heisst es weiter.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Romanshorn, Amriswil, Dozwil-Kesswil-Uttwil und Salmsach konnten das Feuer schliesslich eindämmen und löschen. Dafür mussten die umliegenden Quartierstrassen abgesperrt werden.

Die Flammen schossen beim Eintreffen der Feuerwehr aus dem Dachstock. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Verletzt wurde niemand, alle Bewohnenden konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Doch bei den Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstocks ein, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken beziffert.

Was genau zum Brand geführt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (vro)