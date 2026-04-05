Die Unfallautos auf der Nationalstrasse im Prättigau. Bild: kapo gr

Polizeirapport

Crash mit 4 Autos auf Nationalstrasse im Prättigau GR – mehrere Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nationalstrasse in Seewis im Prättigau vom Samstagvormittag sind vier Personen leicht verletzt worden. Involviert waren vier Autos.

Ein Fahrzeug geriet in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. In der Folge kam es zu zwei weiteren Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Insgesamt wurden vier Personen verletzt, die Rettungsdienste Chur und Schiers transportierten sie ins Spital. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen des Unfalls war die Nationalstrasse in beide Richtungen während 4,5 Stunden gesperrt. (sda)