Xavier Sargenti wird seit Samstag vermisst. Bild: zvg

Polizeirapport

Tessiner Teenager Xavier Sargenti wird vermisst

Der 15-jährige wird seit Ostersamstag vermisst. Zuletzt gesehen wurde er nahe Locarno.

Xavier Sargenti ist von mittelgrosser Statur, etwa 1.65 Meter gross gewachsen, schreibt die Tessiner Kantonspolizei.

Sargenti hat hellbraune Augen, mittellanges brünettes Haar und leicht abstehende Ohren. Nebst italienisch spricht er auch französisch.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Sargenti dunkle Kleidung, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Teenager ist wohnhaft in der Gemeinde Quartino, die nur wenige Fahrtminuten entfernt von Locarno liegt.

In Quartino wurde Sargenti auch zuletzt gesehen, und zwar am Ostersamstag gegen 23.30 Uhr. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die Nummer: 0848 25 55 55.

(her)

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