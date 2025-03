Polizeirapport

Wegen bewaffnetem Mann: grosser Polizeieinsatz am Kornhausplatz in Bern

Symbolbild. Bild: staatsanwaltschaft wallis

Am Kornhausplatz im Berner Stadtzentrum ist am späten Donnerstagnachmittag ein Polizeieinsatz angelaufen. Laut der Berner Kantonspolizei hielt sich ein bewaffneter Mann in einem Gebäude auf. Aus Sicherheitsgründen war der Kornhausplatz gegen 18 Uhr grossräumig gesperrt, wie es auf X hiess.

Die Polizei bestätigte den Einsatz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nähere Angaben machte sie nicht. (sda)