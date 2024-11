Der Lastwagen in Unterägeri in der Lorze. Bild: Zuger Polizei

Polizeirapport

Lastwagen landete in Unterägeri ZG in der Lorze

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen in Unterägeri ZG in die Lorze geraten. Der Chauffeur blieb unverletzt und konnte sich selbständig befreien.

Der 23-Jährige fuhr mit dem Lastwagen auf dem schneebedeckten Strandweg. Plötzlich rutschte das Fahrzeug und kippte dann in den Fluss, wie die Strafverfolgungsbehörden am Montagmittag mitteilten.

Der Lastwagen wird gesichert. Bild: Zuger Polizei

Die Feuerwehren aus Unterägeri sicherten den havarierten Lastwagen und errichteten in der Lorze Ölsperren. Die Bergung war auf den Montagnachmittag angesetzt, wie es in der Mitteilung hiess. (sda)