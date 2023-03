Polizeirapport

Mann landet mit seinem Auto in Grabs SG in Bach + Autofahrer verletzt Motorradfahrer

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in einen Bach gefahren. Der unverletzte Mann wurde als fahrunfähig eingestuft.

Bild: kapo sg

Zum Unfall kam es gegen 22.15 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Der Autofahrer habe mit seinem Auto einen Parkplatz verlassen, habe die Kontrolle über das Auto verloren und sei im angrenzenden Staudnerbach gelandet. Er habe das Auto unverletzt selbstständig verlassen können.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an, wie es weiter hiess. Der Führerausweis sei dem Verunfallten durch die Kantonspolizei abgenommen worden.

Alkoholisierter Autofahrer verletzt in Goldach SG Motorradfahrer

In Goldach SG ist am Freitagabend ein alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer in einen Motorradfahrer geprallt und hat den 23-Jährigen dabei verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Bild: kapo sg

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr auf der Autobahn A1, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Der Autofahrer sei auf dem Normalstreifen Richtung St. Gallen gefahren und habe das vor ihm fahrende Motorrad zu spät bemerkt. Deshalb sei er in dessen Heck geprallt.

Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und blieb unbestimmt verletzt im rechtsseitigen Grünstreifen liegen, wie es weiter hiess. Der Rettungsdienst habe ihn zur Kontrolle ins Spital überführt. Da der Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestanden habe, sei ihm die Weiterfahrt untersagt worden. Die Polizei beziffert den beim Unfall entstandenen Sachschaden auf über als 10'000 Franken.

Frau auf Fussgängerstreifen in Frauenfeld von Auto angefahren

Eine 20-jährige Frau ist am Freitagabend in Frauenfeld beim Überqueren einer Strasse auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital transportiert werden.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 18.30 Uhr, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Warum der 32-jährige Autofahrer die Fussgängerin übersehen hatte, war zunächst nicht bekannt. Die Frau erlitt gemäss der Polizei mittelschwere Verletzungen. (SAW/sda)