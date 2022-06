Auto überschlägt sich in Läufelfingen – Fahrer verletzt

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Läufelfingen BL bei einem Selbstunfall verletzt worden. Er musste von der Sanität ins Spital eingewiesen werden.

Bild: kapo bl

Der Autofahrer sei kurz nach 17.00 Uhr im Eichhaldenweg von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit. Dabei überschlug sich das Fahrzeug seitlich in der stark abfallenden Strassenböschung und kam an einem Weidezaun zum Stillstand.

Bild: kapo bl

(sda)