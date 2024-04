Polizeirapport

Passagier am Flughafen Zürich hat 24 Kilo Marihuana im Gepäck

Ein Passagier aus Bangkok ist am Sonntag mit besonderem Gepäck aufgeflogen: Statt dreckiger Wäsche hatte der 28-jährige Schweizer zwei Hartschalenkoffer voller Marihuana dabei, insgesamt 24 Kilogramm. Es war in vakuumierte Beutel verpackt.

Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Dienstag mitteilte, wurden die Marihuana-Beutel und der Drogenkurier der Kantonspolizei Zürich übergeben.

Die Kantonspolizei verhaftete selber einen Tag später zwei Personen, die über ein Kilogramm Kokain schmuggeln wollten. Beim ersten mutmasslichen Drogenschmuggler handelte es sich um einen 74-jährigen Ungarn, der von São Paulo über Zürich nach Paris reisen wollte.

Kokain in die Kleidung eingenäht

Rund 500 Gramm Kokain waren gemäss Angaben der Kantonspolizei vom Dienstag in seine Kleidung eingenäht. Am selben Tag flog auch noch eine 30-jährige Brasilianerin auf, die rund 800 Gramm Kokain in Fingerlinge verpackt in ihrem Körper schmuggeln wollte. Auch sie kam aus São Paulo, ihr Ziel war Palma de Mallorca. (rbu/sda)