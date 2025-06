Polizeirapport

Neun Verletzte bei Frontalkollision zweier Autos in Wilderswil BE

Bei einer Frontalkollision von zwei Autos sind in der Nacht auf Sonntag in Wilderswil BE insgesamt neu Personen verletzt worden. Davon erlitten gemäss Polizeiangaben zwei Personen schwere Verletzungen. Alle neun Personen sind im Spital.

Zum Unfall kam es um 02.15 Uhr am Dangelstutz in Wilderswil, wie die Kantonspolizei Bern und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei ein Autofahrer von Zweilütschinen in Richtung Wilderswil unterwegs gewesen, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dort sei es frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieb der Dangelstutz gemäss Polizeiangaben ab dem Kreisel auf Höhe Tschingelmatte bis zur Kreuzung auf Höhe Martamatt in Zweilütschinen gesperrt.

Im Einsatz standen zwei Helikopter der Rega, ein Helikopter der Air-Glaciers, fünf Ambulanzen, Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern sowie die Feuerwehren Bödeli und Feuerwehr Wilderswil. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (dab/sda)