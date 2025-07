Ein 98-Jähriger ist mit seinem Seniorenmobil fälschlicherweise auf die Autobahn abgebogen. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

98-Jähriger fährt mit Seniorenmobil auf die A7 bei Kreuzlingen TG

Ein 98-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag mit einem vierrädrigen Seniorenmobil in Kreuzlingen in falscher Richtung auf die Autobahn A7 gefahren. Nach einigen hundert Metern wendete er sein weniger als 45 km/h schnelles Fahrzeug und fuhr auf der Überholspur wieder zurück.

Kurze Zeit später wurde der Falschfahrer durch eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau angehalten und kontrolliert, schrieb diese am Freitag in einer Mitteilung. Der Schweizer Senior wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (sda)